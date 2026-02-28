华润集团副总经理韩嵩自首 涉嫌严重违纪违法受查

2月28日，中央纪委国家监委网站通报称，华润（集团）有限公司党委委员、副总经理韩嵩涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，韩嵩，正高级工程师，曾任中国华电集团有限公司总经理助理，华电新疆发电有限公司董事长、总经理等职，于2024年加入华润集团，担任华润（集团）有限公司副总经理。

随著此番韩嵩落马，2026年以来中央纪委国家监委网站公开通报审查调查的中管干部已达13人。

