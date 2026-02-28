《原神》36岁程式员节后复工猝死 网传米哈游仅补偿3万惹议

内地知名游戏公司米哈游爆出员工猝死事件。一名负责热门游戏《原神》项目的36岁男员工，于春节后复工首日（24日）下班后，被发现在其住所内身亡。事件引发网络热议，有传闻指公司仅提出3万元人民币赔偿方案，家属对此表示质疑。米哈游方面昨日（27日）证实员工死讯，强调已成立专项小组，正全力协助家属处理善后事宜。

网传赔偿方案仅三万

据《南方都市报》，近日，有关米哈游员工猝死的相关消息在小红书、微博等社交平台广泛流传。其中一张朋友圈截图显示，有自称死者表亲的网民发帖，指其36岁的表弟为《原神》的游戏程式员，于大年初八（24日）下班后在出租屋内去世，并质疑公司提出的3万元赔偿方案。

相关新闻：打工仔悲歌｜周末返工途中猝死 32岁IT男抢救时还被拉入工作群

相关新闻：跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万

米哈游发内部信吁勿信谣言

米哈游方面昨日回应内地传媒查询时，证实有一名员工在其居所不幸离世。公司其后发出内部信件，交代事件始末。信中指，该名同事于24日复工，当晚约7时下班，惟翌日（25日）未有出席早会且失联，公司出于担忧而联络家属及警方，其后警方到其住所发现他已不幸离世。

公司对痛失共事多年的战友深感惋惜，并表示已成立专项小组，在尊重家属意愿的前提下，全力协助善后。内部信亦恳请员工勿断章取义及传播不实谣言，尊重逝者及家属私隐。公司强调，有完整的员工关怀政策为意外情况提供保障，包括商业保险、后事安置金及专项慰问补助等，承诺会妥善处理事件。

律师：是否属「工伤」成关键

针对此事，有内地律师指出，事件的关键在于能否界定为「工伤」。若非工伤死亡，公司无法定赔偿义务，仅需按规定支付丧葬补助金及抚恤金。

该律师表示，若当事人在工作时间及岗位上已出现明显不适，并有证据显示发病具有在岗性与连续性，其出租屋可被视为工作岗位的合理延伸，或可视同「工伤」。不过，司法实践中对此认定严格，需证明当事人在上班时已发病，并在48小时内死亡，否则一般不被认定为工伤。律师建议家属先固定好劳动关系及相关证据，再向有关部门申请工伤认定。