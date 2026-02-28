王一博物品疑被恶意销毁 粉丝嬲爆库迪咖啡急道歉

对于粉丝来说，印有偶像样子的物品同样拥有无价地位，如果有人蓄意破坏，都会引起不快。2月28日凌晨，内地知名连锁咖啡店「库迪咖啡」在社交平台发文称：「近日，我们关注到个别门店在处理合作到期物料时，存在处置不当的情况，对此我们深表歉意。」

库迪咖啡称，公司与王一博的合作已圆满结束。「合作期间，王一博先生的专业敬业与对品牌的支持，我们始终心怀感激与尊重。对于此次个别门店的不当行为，我们向王一博先生、粉丝及广大消费者诚恳致歉。」



库迪咖啡还表示，事件发生后，公司已第一时间处理：立即终止涉事门店合作并闭店；加强门店培训，进一步规范物料回收流程，升级巡检与监督机制，严防类似情况再次发生；强化品牌管理，以更严谨的态度对待每一位合作伙伴与消费者。



早前，有消费者指个别库迪门店员工在销毁带有王一博形象的物料时，存在蓄意拍摄并传播针对肖像头部进行裁剪、粉碎等不当行为，并将影片上传至社交平台，被指涉嫌丑化、污损他人肖像。

