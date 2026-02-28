全国2025年GDP比前一年增5.0%　破140万亿元

央视新闻报道，今天（28日），国家统计局发布《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算，全年国内生产总值1401879亿元（人民币‧下同），比上年增长5.0%。其中：

第一产业增加值93347亿元，比上年增长3.9%；

第二产业增加值499653亿元，增长4.5%；

第三产业增加值808879亿元，增长5.4%。

第一产业增加值占国内生产总值比重为6.7%，第二产业增加值比重为35.6%，第三产业增加值比重为57.7%。

最终消费支出拉动国内生产总值增长2.6个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长0.8个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长1.6个百分点。

分季度看，

一季度国内生产总值同比增长5.4%，

二季度增长5.2%，

三季度增长4.8%，

四季度增长4.5%。

全年人均国内生产总值99665元，比上年增长5.1%。

国民总收入1393700亿元，比上年增长5.1%。

全员劳动生产率为184413元/人，比上年提高6.1%。