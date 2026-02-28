Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中加关系回暖 加国龙虾等获取消关税

更新时间：09:15 2026-02-28 HKT
发布时间：09:15 2026-02-28 HKT

中加关系回暖后，中国商务部昨日宣布，鉴于目前情况发生变化，决定调整对加拿大反歧视措施，暂时不加征对原产于加拿大的油渣饼、豌豆的100%关税以及对原产于加拿大的龙虾、蟹加征的25%关税。

2024年，加拿大前杜鲁多政府对中国电动车加征100%关税，并对钢铝产品加征25%关税。中国采取反制措施，2025年3月对加拿大芥花油、油渣饼与豌豆加征100%关税，并对猪肉与海鲜产品征收25%关税，8月再对加拿大油菜籽种子课76%关税。

中国电动车以优惠关税入口

加拿大新任总理卡尼上月首度访华，两国达成初步贸易协议。加拿大允许4.9万辆中国电动车以6.1%优惠关税进入加国市场；中国也预计在3月1日前把加拿大芥花籽油的进口关税，从目前84%降至约15%，也将从3月起取消对加拿大油渣饼、龙虾、螃蟹与豌豆的关税。

中国商务部发言人昨表示，近期加政府正式宣布部分调整对华钢铝产品等加征关税措施，「这符合中方调整反歧视措施的情形」。本次中加调整双边加征关税措施，有利于深化中加经贸合作，推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。

另外，美国国际贸易委员会前日宣布启动调查，将评估在取消中国永久正常贸易地位（俗称「最惠国待遇」）后的6年内对经济的影响。

