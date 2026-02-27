基因突变？四川卧龙惊现「黑熊猫」 真相竟与落雪有关｜有片

最近，一只名叫「苏锦崽」的大熊猫幼崽颠覆了所有人的印象，牠不是我们熟悉的黑白分明模样，而是一身「黢黑发亮」，趴在树上宛如一颗巨大的「黑煤球」，引发网友热烈讨论。许多人笑称牠是「挖煤熊」、「黑熊精」，并好奇这是否为罕见的基因突变。

真相揭晓：贪玩惹的「祸」

面对网友的疑问，中国大熊猫保护研究中心在2月27日出面解惑。原来，「苏锦崽」并非天生「全黑」。真相是，四川卧龙神树坪基地前阵子下了几场雪，雪水融化后弄湿了户外场地。天性爱打滚的「苏锦崽」在湿泥地上反复翻滚，结果就把自己滚成了一身泥，白色皮毛被染得漆黑，连可爱的小脸都快看不出原色。

回顾2025年12月的影片，当时的「苏锦崽」还是一只标准的黑白熊猫，正用牠的小米牙和竹子「奋斗」。短短几个月，就从可爱萌样变成了「挖煤工」。

熊猫为什么不能洗澡？

许多网友关心：「为什么不帮牠洗个澡呢？」对此，研究中心解释，大熊猫的皮肤表层有一层宝贵的天然油脂，这层油脂不仅能御寒防潮，更是一道重要的保护屏障。如果人为用水清洗，会破坏这层油脂，反而容易让熊猫感冒或引发皮肤病。

虽然不能「泡澡」，但饲养员们已经对「苏锦崽」进行了擦拭清洁，请大家不必担心。这位「黑熊猫」，其实只是一只有点调皮、爱玩泥巴的健康BB。