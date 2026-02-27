120︱医护拒抬老人致失救死 急救中心被判赔17万又走数
更新时间：16:00 2026-02-27 HKT
发布时间：16:00 2026-02-27 HKT
发布时间：16:00 2026-02-27 HKT
山西2024年有民众不适叫白车，但医护人员抵达后却拒绝协助抬85岁的患者落楼上车，扰攘40分钟病人才上到救护车送院，终抢救无效死亡。法院判涉事急救中心要赔偿17万多人民币，但中心一直未有缴付。当地卫健委指，已约谈涉事中心，敦促限时支付赔偿款。
辩称助搬抬是情分非义务
红星新闻报道，山西阳泉市居于6楼的85岁陈女士，2024年6月9日深夜，出现胸憋不适，家人致电120急救电话救助。
救护车10分钟抵达，一名男医生及一名女护士，在陈女士家中为她检查，但其家人多次要求医护人员协助抬陈女士落楼上车时遭到拒绝。
直至陈女士病情急剧恶化，面呈紫青色，男医护才与陈女士的女婿，合力将患者抬落楼，此时距离救护车抵达已相隔40分钟。
救护车行驶4分钟后抵达医院，但陈女士已无自主呼吸，抢救至当晚凌晨2时7分，宣告死亡。
法院委托的鉴定机构指，急救中心的医护人员，存在对心律失常处置不当、拒及时搬运危重患者、心肺复苏措施不规范等问题。
急救中心辩称，调度员事前已提醒患者不能走，便要自行找人协助，之后没有义务的医护协助抬陈女士落楼，已经是「情分」，家属不应道德绑架。
法院最终采纳鉴定机构意见，2025年6月判急救中心赔偿17万余元人民币。
死者家属不满，急救中心在去年11月二审结束后，至今未付赔偿。
阳泉市卫生健康委员会26日通报，指已责令涉事急救中心，限时足额赔偿。
最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT