120︱医护拒抬老人致失救死 急救中心被判赔17万又走数

山西2024年有民众不适叫白车，但医护人员抵达后却拒绝协助抬85岁的患者落楼上车，扰攘40分钟病人才上到救护车送院，终抢救无效死亡。法院判涉事急救中心要赔偿17万多人民币，但中心一直未有缴付。当地卫健委指，已约谈涉事中心，敦促限时支付赔偿款。

辩称助搬抬是情分非义务

红星新闻报道，山西阳泉市居于6楼的85岁陈女士，2024年6月9日深夜，出现胸憋不适，家人致电120急救电话救助。

救护车10分钟抵达，一名男医生及一名女护士，在陈女士家中为她检查，但其家人多次要求医护人员协助抬陈女士落楼上车时遭到拒绝。

直至陈女士病情急剧恶化，面呈紫青色，男医护才与陈女士的女婿，合力将患者抬落楼，此时距离救护车抵达已相隔40分钟。

死者居住的楼宇只有楼梯，没有升降机。红星新闻

救护车行驶4分钟后抵达医院，但陈女士已无自主呼吸，抢救至当晚凌晨2时7分，宣告死亡。

法院委托的鉴定机构指，急救中心的医护人员，存在对心律失常处置不当、拒及时搬运危重患者、心肺复苏措施不规范等问题。

急救中心辩称，调度员事前已提醒患者不能走，便要自行找人协助，之后没有义务的医护协助抬陈女士落楼，已经是「情分」，家属不应道德绑架。

法院最终采纳鉴定机构意见，2025年6月判急救中心赔偿17万余元人民币。

死者家属不满，急救中心在去年11月二审结束后，至今未付赔偿。

阳泉市卫生健康委员会26日通报，指已责令涉事急救中心，限时足额赔偿。