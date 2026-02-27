重庆旅客瞓醒惊见小偷 大圣爷攞走杯面潜逃

重庆有景区酒店，接连发生盗窃案及小偷入房事件，嫌疑犯居然是一只马骝， 有住客分享大圣爷偷杯面的过程， 在网上引起大讨论，研究是否AI生成。酒店方指，住客入住时，已提醒关好露台及窗户。

酒店：入住已提醒锁露台门

网民「可可」日前在短片平台，分享她入住酒店的奇遇。她日前到了重庆抱温泉，入住重庆统景温泉酒店。25日早上约10时，「可可」因睡过头超过了早餐时间，所以饿醒时，打算泡个杯面给胃「垫底」。

「可可」指，在睁开眼睛时，却发现酒店房内多了一只猴子，正在四周巡视。「可可」担心会被大圣爷袭击，于是不断后退保持距离。

最终闯入的马骝把「可可」留来暖胃的杯面拿走，沿潜入房间的露台离开。

猴子从露台离开

同日晚上，另一网民「欣欣向荣」也发片，指在统景温泉酒店被猴子潜入房间，在电视柜来回走动，检查住客的行李。她承认，并没把露台门锁好。而猴子在搜索一番没有喜欢的食物后，也自行离开。

重庆统景温泉酒店工作人员指，酒店邻近猴岛，猴子偶尔会到住客房间找食物，店方在入住时也会提醒要把露台的门窗关好，强调猴子「不会乱拿东西，一般都是找吃的」。

猴子偷杯面影片，上载一日有71.8万次转发、逾3.1万人留言，许多人也担心影片是AI生成，也有人认为事件体现人与动物的和谐共处。