推学校每日2小时体育 全国严查「阴阳课表」

即时中国
更新时间：08:34 2026-02-27 HKT
发布时间：08:34 2026-02-27 HKT

教育部公布，全国所有省份已经部署推行中小学生每天体育2小时、课间小休15分钟。2026年，教育部将深入实施学生体质强健计划，严防「阴阳课表」，严查挤占体育课、课间不准学生出教室等行为。

教育部要求全国中小学，让学生每天有2小时体育活动。新华社
央视报道，教育部前日在京召开深入落实「健康第一」工作部署会。教育部负责人介绍，近年来，教育部围绕学生身心健康，聚焦体育锻炼、美育浸润、心理健康、近视防控、校园食品安全等重点领域持续发力，大力促进学生全面发展。

2026年，教育部将指导各地抓住幼儿园和小学这一关键阶段，充分保障户外活动时间，控制电子产品使用，改善教室采光照明，切实有效减轻学生用眼负担。

 

