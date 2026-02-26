德总理默茨访华︱抵行程第二站杭州 将参观宇树科技及西门子能源等企业

正在中国访问的德国总理默茨，周四（26日）抵达浙江杭州，继续访华行程。

据新华社报道，杭州是默茨这次访华行程的第二站。

相关新闻：德国总理访华︱默茨晤习近平 「企业界高度重视中国市场盼深化合作」

在杭州行程期间，默茨和代表团将与10间中国企业进行交流，参与交流的中企来自人工智能、人形机器人、新能源汽车等行业，包括宇树科技和德国涡轮机制造商西门子能源。

法新社报道，在续程前往杭州前，默茨同一天在北京参观紫禁城和德国汽车制造商奔驰，并参与奔驰S级轿车的自动驾驶测试。

相关新闻：德总理默茨晤习近平 发表联合声明：确认访问为中德关系注入新动力

默茨周三（25日）抵达北京进行两天正式访问，是他去年5月上任以来首次访华。随行有拜耳制药、西门子、奔驰等30家德企高管组成的商务代表团。

面对美国特朗普政府经贸政策引发的震荡，默茨访华被视为「走钢索」，经贸上就中国出口产能过剩等问题表达关切；区域安全上希望中国向俄罗斯施压，尽早结束俄乌战争。

相关新闻：德总理默茨访华︱拆局：西方领导人接连访华寻求多元避险

默茨抵达北京后，与中国国家主席习近平和中国总理李强会面。

习近平与默茨会面时说，世界越是变乱交织，中德两国越要增进战略互信。默茨则回应，此次访华是促进德中经济联系「绝佳契机」；他更具体向李强表明，「对双方合作存在非常具体担忧，希望能改进并确保公平」。