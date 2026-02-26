数码掠夺︱中国报告：美全球没收300亿美元虚拟资产 仅陈志案即占半

「电诈之王」、太子集团创始人陈志今年1月已被遣返中国待审。中国国家电脑病毒应急处理中心等部门发表报告揭露，美国2022-2025年间，在全球没收价值超过300亿美元的虚拟资产，仅陈志案的12.7万枚比特币，价值便占达一半，形容美国利用其技术霸权，在全球收割虚拟货币资产，巩固美元的国际霸权地位。

利用技术法律优势收割资产

报告名为《『头号玩家』——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》，由国家电脑病毒应急处理中心、360数字安全集团等于26日联合发布。报告系统性地揭示，美国凭借区块链技术优势、强大的执法能力及完善的法规体系，建构出「技术—法规—执行」的三位一体收割体系，透过网路攻击、长臂管辖等手段，实施规模化的「数码掠夺」。

报告以两宗瞩目案件作为美国进行「精准收割」的典型样本。其一为柬埔寨太子集团创办人陈志案。2025年10月，美国司法部门以电信诈骗、洗钱等罪名对其发起刑事指控，并高调宣布没收陈志控制的约12.7万枚比特币，当时市值高达150亿美元，单案已占近年没收总额的50%。

陈志被柬埔寨遣返中国受审，是释放对跨国电骗绝不姑息的决心。柬埔寨已立案调查36宗重大电信诈骗案，向171名主犯及其同伙追究刑事责任。

另一案例为国际虚拟货币交易所币安（Binance）及其创办人赵长鹏案。2023年至2025年间，美国对赵长鹏发起「民事加刑事」双重追责，最终逼使币安平台缴纳43亿美元的巨额罚款。报告披露，美方在调查中运用全方位技术监控，包括渗透币安内部伺服器，获取核心营运数据，展现其「规则预设—技术取证—罚款收割」的执法逻辑，旨在实现经济收割，并强制全球平台接受其合规改造。

官方黑客被指攻击全球交易所

报告指出，具有美国政府支援背景的黑客组织，在2023至2025年间，曾针对全球超过20家主流虚拟货币交易所发起定向攻击，窃取用户钱包私钥及平台交易流水等核心资料。安天科技集团创始人萧新光分析，部分攻击行动与美国官方的执法行动在时间上存在关联性，认为美国利用执法和技术手段追索、扣押资产，已成为其攫取全球财富、缓解自身经济危机的常用手段。

最终目标：巩固美元霸权

「电诈之王」陈志被遣返中国受审。公安部

国家电脑病毒应急处理中心高级工程师杜振华指出，全球虚拟货币资产总市值已达2.73万亿美元，相当于全球官方黄金储备的47%。报告总结，美国政府企图透过掌控「数字黄金」（比特币），对冲全球「去美元化」的趋势。其种种收割行为，根本目的在于将数字金融体系整合进由美元主导的全球金融体系，维系并升级其经济霸权。