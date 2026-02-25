全国人大常委会会议召开  涉及个别代表资格及人事任免

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19:46 2026-02-25 HKT
19:46 2026-02-25 HKT

第14届全国人大常委会第21次会议今天下午在北京登场，举行第1次全体会议。新华社报导，会议听取了「个别代表的代表资格」的报告，并审议了「有关任免案」。相关报告及任免案是否涉及近期被查落马的中共中央军委副主席张又侠等人或其他党政军官员，再度受到注意。

新华社报道，这次常委会会议的一项重要任务是为召开十四届全国人大四次会议作准备。会议审议了全国人大常委会工作报告稿，审议了委员长会议关于提请审议十四届全国人大四次会议议程草案、主席团和秘书长名单草案、列席人员名单草案的3个议案，审议了全国人大常委会关于法律清理工作情况和有关法律和决定处理意见的报告稿。 

会议听取了全国人大常委会代表资格审查委员会主任委员杨晓超作的关于个别代表的代表资格的报告。 会议还审议了有关任免案。
 
截至目前，中央军委副主席张又侠与另一名被查落马的中央军委委员刘振立，仍然具有中国全国人大代表身分，两人均隶属解放军（含武警）代表团。

