蓝可儿翻版？︱中国妙龄女离奇柬埔寨俱乐部8楼堕亡 消息：独自乘电梯上7楼

即时中国
更新时间：18:30 2026-02-25 HKT
发布时间：18:30 2026-02-25 HKT

一名22岁的中国刘姓女子，于柬埔寨当地时间23日下午，被发现在首都金边一幢名为「钻石天空」的大楼离奇堕楼身亡。据报，该大楼是一家曾因涉毒被查的娱乐俱乐部。惟死者的毒理检测报告显示，其体内并未发现毒品成分，令案件增添疑团。

据悉，刘姓女子生前入住附近一家酒店。闭路电视录影显示，案发当天下午，她独自进入「钻石天空」大楼，并乘搭电梯至7楼，其后经楼梯独自登上8楼。，由于大楼8楼的监控设备尚未启用，未能记录其后续情况。

相关新闻：蓝可儿事件翻版？︱陕西13岁少女人间蒸发 CCTV拍离奇奔跑最后身影片

警方调查指，大楼保安在听到巨响后，发现死者倒卧在建筑后方的水景区，并留意到8楼一扇窗户呈开启状态。法医检验证实，死者身体多处严重损伤，包括头部重创及四肢骨折。警方初步认定其死因为高处堕下所致，但其堕楼的具体原因及经过，仍有待进一步调查。

相关新闻：蓝可儿离奇死亡案 纪录片Netflix下月首播

2013年，21岁加拿大籍港人蓝可儿独自前往洛杉矶旅行，其后在该市市中心的塞西尔酒店（Cecil Hotel）失踪。后来有由酒店客人投诉水压不足，维修人员到水塔了解时，在水塔内发现她的尸体。

