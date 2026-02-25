Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东「新春第一会」 聚焦制造业服务业协同

即时中国
更新时间：09:30 2026-02-25 HKT
发布时间：09:30 2026-02-25 HKT

广东省委、省政府昨日在广州召开全省高品质发展大会，聚焦「制造业与服务业协同发展」主题。省委书记黄坤明表示，要最大限度为技术创新和市场探索松绑，让低空经济「飞」起来、自动驾驶「跑」起来、具身智能「用」起来，确保既「放得活」又「管得好」。

这是广东连续第4年召开「新春第一会」。黄坤明在会上提及广东到2035年的远景目标：经济总量相比2022年实现倍增、达25.8万亿元人民币左右；人均地区生产总值较2020年翻番，达到中等发达国家水准。

黄坤明指出，广东要在「制造强省」与「服务高地」相互成就中打开产业发展。要厚积科技创新营养能量，让低空经济「飞」起来、自动驾驶「跑」起来、具身智慧「用」起来，确保既「放得活」又「管得好」。希望制造业和服务业从业者张开怀抱迎接智慧时代的到来，依托人工智能技术底座提升两业协同发展水准，共同打造智慧经济新形态。

今年登上主论坛的7间企业、机构里，有3间来自深圳，1间来自广州，1间来自东莞，当中包括华为。超过半数的企业、机构和科技行业密切相关，科技味、创新味足，是它们的最大特点之一。广东是外贸大省，也有「希音」这样的跨境电商平台。希音在发言中，也提到了服装等广东的传统产业。

