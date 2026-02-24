宇树科技︱「Unitree As2」四足机械人规格强劲 上山下海任劳任怨︱有片

中国机械人发展迅速，各企业都大力投放资金开发。作为业界领先者的宇树科技，其官方微博今日公布一款「Unitree As2」的四足机械人，其规格即时成为网民焦点，帖文更附有影片，显示「Unitree As2」强大功能。

据资料显示，「Unitree As2」身躯小巧，具备90N.m峰值扭矩，空载续航超4小时，IP54防雨水，可适应小雨、轻度扬尘等户外复杂环境，在各类地形中都能灵活行走。「Unitree As2」负载15kg，续航超13km。



同时，「Unitree As2」开放二次开发生态，还可选配7轴灵巧机械臂等配件，或能充分赋能工业巡检、物流运输等多领域的行业应用。

