内地春节档总票房57.52亿 比去年下降近4成

国家电影局2月24日发布数据显示，2026年中国内地电影春节档（2月15日至23日）总票房达57.52亿元（人民币，下同），观影人次1.2亿。



2025年中国电影春节档（1月28日至2月4日）票房为95.10亿元，观影人次为1.87亿。这也意味著票房比去年同期下降近4成。

2026春节档上映的影片票房分别为：《飞驰人生3》29.27亿元，《惊蛰无声》8.68亿元，《镖人：风起大漠》8.06亿元，《熊出没•年年有熊》7.14亿元，《熊猫计划之部落奇遇记》1.93亿元，《星河入梦》8057.96万元，《夜王》7245.40万元。



根据猫眼专业版数据，2026年春节档总场次数超434万，刷新中国影史春节档总场次数纪录。其中，2月17日大年初一单日场次数59.5万场，刷新中国影史大年初一单日场次纪录。2026年春节档平均票价为近六年来最低。档期内共5部影片票房破亿元，《飞驰人生3》以大幅优势强势领跑整个春节档。