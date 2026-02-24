夫妻吵架失控｜狠父抛子落河 母急跳水救人 幸路人及时施救

近日，一段令人发指的影片在网上流传，广东潮州一对夫妇在桥上激烈争吵后，男子情绪失控，竟将怀中幼子直接抛入河中。其妻见状，奋不顾身地翻越栏杆跳河救子，男子随后也跳入水中。事件引发公众强烈谴责，网民纷纷要求对该名父亲追究刑事责任。

另一孩子桥上大哭

据网传影片及消息，事发时，一对夫妇在桥上爆发激烈口角。过程中，男子突然抱起年幼的孩子，从桥上扔进河里。女子目睹孩子堕河，毫不犹豫地跳水施救，男子后来也跟著跳下。

当时，他们还有另一个孩子留在桥上，目睹全程后撕心裂肺地大哭，场面令人心碎。

幸运的是，在场路人及时伸出援手，利用竹竿等工具合力施救，最终成功将一家三口救上岸，孩子暂无生命危险。据悉，涉事夫妇为外地务工人员，事发时男子疑似处于醉酒状态。

事件曝光后，男子的极端行为点燃了社会公愤。网民一致谴责其行为「突破人性底线」，认为无论夫妻间有何矛盾，都绝不应将无辜的孩子当作出气筒或威胁对方的筹码。

众多评论指出，男子将年幼、无自救能力的孩子扔入河中，其行为本质上已涉嫌故意杀人未遂，不能简单地以「家庭纠纷」为由轻纵。

网友留言：

孩子一生的阴影

这种家庭成长起来的孩子长大能心理健康吗？

想象下这两个孩子心里遭受多大的冲击，可能要用一辈子去治愈自己的童年

这属于杀人未遂吧，能用家庭纠纷解释吗？

这已经犯法了吧？未成年人保护法在哪？

这是什么父亲什么丈夫？？

建议剥夺抚养权！