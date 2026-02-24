Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夫妻吵架失控｜狠父抛子落河 母急跳水救人 幸路人及时施救

即时中国
更新时间：12:45 2026-02-24 HKT
发布时间：12:45 2026-02-24 HKT

近日，一段令人发指的影片在网上流传，广东潮州一对夫妇在桥上激烈争吵后，男子情绪失控，竟将怀中幼子直接抛入河中。其妻见状，奋不顾身地翻越栏杆跳河救子，男子随后也跳入水中。事件引发公众强烈谴责，网民纷纷要求对该名父亲追究刑事责任。

另一孩子桥上大哭

据网传影片及消息，事发时，一对夫妇在桥上爆发激烈口角。过程中，男子突然抱起年幼的孩子，从桥上扔进河里。女子目睹孩子堕河，毫不犹豫地跳水施救，男子后来也跟著跳下。

当时，他们还有另一个孩子留在桥上，目睹全程后撕心裂肺地大哭，场面令人心碎。

幸运的是，在场路人及时伸出援手，利用竹竿等工具合力施救，最终成功将一家三口救上岸，孩子暂无生命危险。据悉，涉事夫妇为外地务工人员，事发时男子疑似处于醉酒状态。

事件曝光后，男子的极端行为点燃了社会公愤。网民一致谴责其行为「突破人性底线」，认为无论夫妻间有何矛盾，都绝不应将无辜的孩子当作出气筒或威胁对方的筹码。

众多评论指出，男子将年幼、无自救能力的孩子扔入河中，其行为本质上已涉嫌故意杀人未遂，不能简单地以「家庭纠纷」为由轻纵。

网友留言：

孩子一生的阴影
这种家庭成长起来的孩子长大能心理健康吗？
想象下这两个孩子心里遭受多大的冲击，可能要用一辈子去治愈自己的童年
这属于杀人未遂吧，能用家庭纠纷解释吗？
这已经犯法了吧？未成年人保护法在哪？
这是什么父亲什么丈夫？？
建议剥夺抚养权！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
18小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
7小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
21小时前
医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指医疗辅助队总参事黄英强涉非礼女同袍被落案起诉 明日提堂
突发
4小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
17小时前
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
21小时前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
20小时前
路透社资料图片
马来西亚7.1级强震 专家指属深层隐没型地震 或8级地震先兆
即时国际
4小时前