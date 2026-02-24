谷爱凌泪洒发布会 夺金后得知外婆离世

谷爱凌22日在冬奥赛后记者会上含泪透露，卫冕自由滑冠军后才得知外婆已经去世。「她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活变成她想要的样子。」谷爱凌形容外婆是个「战士」，在最后一次探望时，她告诉病重的外婆：「我会和你一样勇敢。」

谷爱凌的外婆冯国珍是上世纪50年代上海交通大学的高材生，也是大学女篮主力，也是交通运输部的退休高级工程师。外孙女谷爱凌2003年于三藩市出生后，冯国珍前往美国照顾她的日常，从小教谷爱凌说汉语、吃中餐，亲身感受中国文化。

谷爱凌是中美混血儿，母亲谷燕毕业于北京大学，后赴美深造，曾担任兼职滑雪教练。谷爱凌的父亲是美国人，但自小由母亲抚养长大，并随母姓。她的中文名字「爱凌」是为了纪念因车祸去世的阿姨谷凌。

在谷爱凌眼中，外婆和妈妈是自己最崇拜的女性，「非常自信、勇敢、有力量」。她曾回忆外婆与她的一段往事。幼稚园时，外婆就教会了谷爱凌乘法口诀，然后跟她说：「你去上学跟其他人比赛吧」。到了学校之后，谷爱凌才发现，在美国，这是小学三年级才会学习的内容。外婆是希望谷爱凌从小就是甚么都拿第一。