民航局准海南机场加班 解决「离岛难」

更新时间：08:26 2026-02-24 HKT
发布时间：08:25 2026-02-24 HKT

昨天年初七是内地9天春节长假最后一天，全国铁路及公路迎来返程客流最高峰。其中，铁路昨日发送旅客多达1850万人次，加开旅客列车2297列。为解决海南旅客「离岛难」问题，经官方协调后，中国民航局批准海口、三亚机场加班。

春节铁路单日发送1850万人次

截至昨日上午8时，铁路12306（含网站、客户端等）已累计发售春运期间火车票3.39亿张。各地铁路部门昨日加大运力，应对返程高峰。其中，山西太原铁路部门在客流较大车站增加进出站安检、验票通道，减少旅客排队等候时间。为保障乘客安全，国铁武汉局在各车站进出口、扶梯口等铺设防滑垫、设置提示牌，安排专人引导。

大批旅客在哈尔滨火车站出站。 新华社
大批旅客在哈尔滨火车站出站。 新华社

海南是今年春节旅游热门地，但返程机票紧张，价格涨至近万元人民币。海南机场昨天表示，为满足返程需求，经海南省交通运输厅、民航海南监管局、海南机场集团协调，中国民航局批准海口、三亚机场加班。四大航空公司已全部增加海南航班并已开舱售票。
 

