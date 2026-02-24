「瑜珈裤时代」爆红︱全网疯玩「热狗肠包X」 珍珠虾滑杨枝甘露乜都塞

内地网络近日潮兴分享热狗肠（淀粉肠）新食法，网民不断发挥创意，将不同食材，例如鸡蛋、水果、虾滑、杨枝甘露、奶皮子等，酿入香肠。网民戏称这种热狗肠新吃法，犹如弹性无限的瑜珈裤。

掀起这股网红食品新潮的，其实是安徽合肥巢湖一对七旬夫妇经营的街边熟食档，档主将香肠从中切开，加入鸡蛋煎熟，把它变成胀鼓鼓的肠包蛋，被当地年轻人戏称是「淀粉肠进入瑜珈裤时代」，比喻加入其他食材的香肠，像瑜珈裤一样「包容性十足、无所不包」。

「淀粉肠进入瑜珈裤时代」在网络不断发酵，成为网民争相尝试的新食法，而且不断二创三创，加入的已不是单一的鸡蛋，变成「万物皆可塞」。

糖葫芦、面包、芝士、棉花糖、饼干碎、水果、奶皮子、珍珠、杨枝甘露和虾滑，也成为香肠的内饀，大家竞相将「紧绷膨胀」的心血杰作，放在网上分享，成为潮流。

此外，也有网民把「肠包万物」比喻为职场牛马，「面绷得住，内里早被责任塞爆」，引发共鸣，令「进入瑜伽裤时代」这个网络梗，在Z世代不断壮大和转化。