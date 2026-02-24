Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「瑜珈裤时代」爆红︱全网疯玩「热狗肠包X」 珍珠虾滑杨枝甘露乜都塞

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-24 HKT
发布时间：07:30 2026-02-24 HKT

内地网络近日潮兴分享热狗肠（淀粉肠）新食法，网民不断发挥创意，将不同食材，例如鸡蛋、水果、虾滑、杨枝甘露、奶皮子等，酿入香肠。网民戏称这种热狗肠新吃法，犹如弹性无限的瑜珈裤。

掀起这股网红食品新潮的，其实是安徽合肥巢湖一对七旬夫妇经营的街边熟食档，档主将香肠从中切开，加入鸡蛋煎熟，把它变成胀鼓鼓的肠包蛋，被当地年轻人戏称是「淀粉肠进入瑜珈裤时代」，比喻加入其他食材的香肠，像瑜珈裤一样「包容性十足、无所不包」。

「淀粉肠进入瑜珈裤时代」在网络不断发酵，成为网民争相尝试的新食法，而且不断二创三创，加入的已不是单一的鸡蛋，变成「万物皆可塞」。

糖葫芦、面包、芝士、棉花糖、饼干碎、水果、奶皮子、珍珠、杨枝甘露和虾滑，也成为香肠的内饀，大家竞相将「紧绷膨胀」的心血杰作，放在网上分享，成为潮流。

此外，也有网民把「肠包万物」比喻为职场牛马，「面绷得住，内里早被责任塞爆」，引发共鸣，令「进入瑜伽裤时代」这个网络梗，在Z世代不断壮大和转化。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
16小时前
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
异体字｜从「塲」与「场」 了解香港异体字演变 为何近代商场不用「塲」字？｜语文探骊
知识转移
17小时前
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
15小时前
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
13小时前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
20小时前
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩
即时国际
16小时前
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
周润发前女友神隐多时缺席经典剧Re-U 传两度中六合彩头奖热心做义工 拥逾亿身家唔忧做
影视圈
14小时前
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价$XXX 网民齐轰：好过去抢！
铜锣湾面店年初五仍收加三服务费？港男叹「嗌咗嘢食先知」终索价3位数 网民轰：好过去抢！
饮食
17小时前
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
酒楼全是长者？食客叹「冇后生去饮茶」 网民拆解4大原因：佢哋唔会有耐性坐喺度
饮食
12小时前