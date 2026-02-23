Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《食神》谷德昭？︱男子街头争执疑不敌出大绝 当街大便掟屎弹攻3大汉︱有片

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-23 HKT
发布时间：07:30 2026-02-23 HKT

周星驰经典作品《食神》中，由谷德昭饰演的「唐牛」当众大便一幕让人印象深刻。内地一宗街头纠纷，演变成「生化袭击」。争执一方有人在街头即场大便，然后徒手拿起「温屎弹」，掟向对方，再用污手追抹与他冲突的男子嘴部，骇人行径连拍摄的居民也大感意外。

「别为女人大打出手」

网络近日流传一条影片，拍摄时间及地点不详，但明显是在国内。

影片显示，有两帮男子夜间在街头，站于两辆汽车中间争执。期间有估计是之前被打的背心男子在白色汽车内走出，指骂对方3名男子。背心男的朋友则在中间试图阻止。

影片明显是楼上居民所拍，拍摄的男女交谈时透露，冲突疑与女性有关，有人劝架时表示「别因为一个女的大打出手」、「你看，都打得浑身是血了」。

疑吃了亏的背心男突然转身走到一棵树下，褪下裤子便蹲在地上大便，「办大事」过程约18秒，期间不时抬头驳嘴。

背心男穿回裤子后，即弯下腰徒手执起刚屙出的大便走回出马路。当时，对方已转身准备离开，背心男友人发现有人打算发动「生化袭击」，即拉著友人衣服极力阻止。

背心男最终不埋友人拉扯，成功将仍然温热的屎弹掟中对方一人头部，其他二人随即挥拳还击，但发现背心男「玩屎」后，一度后退，反而背心男仗著有屎手「加持」不依不饶的追击，逼得对方再不顾污秽，两次埋身击倒背心男。影片结束。

至发稿时，仍有官方通报有关事件。

 

