免签游俄成风 贝加尔湖团人均¥16888起

更新时间：08:36 2026-02-22 HKT
发布时间：08:36 2026-02-22 HKT

自俄罗斯去年对中国免签以来，贝加尔湖成为中国游客的热门目的地，且费用不低。内地一间旅行社发布的海报显示，「贝加尔湖冬日奢游」8天7晚，人均16888元（人民币，下同）起，含门票、住宿、机票、餐食、接送机等，其中特别安排2天的奥利洪岛北线深度游；另有一款「贝加尔冬日限定游」，8天7晚的价格是18999元起。

网民：冰面到处是裂纹

不过，多位曾到贝加尔湖奥利洪岛旅游的网友称，当地风景虽然美，但安全性存疑。一位网友上周刚从当地回来，她说当地不允许社会车辆开到冰面上，但岛上的特色车辆「小钢炮」可以载客上冰。而贝加尔湖的冰面看起来并不完整，到处都是裂纹。

俄罗斯去年对中国免签以来，中国游客到俄国旅行的人数大增。新华社
相关新闻：俄罗斯贝加尔湖｜黑司机硬闯冰裂缝沉湖中国游客7死 现场画面曝光：水深达18米

在贝加尔湖生活过的万先生说，一些导游和司机为了拍照好看，会带游客去没有任何标识的野冰面，但这是拿命换照片。

万先生提醒，当地政府每年会在安全冰面插木棍画线，只走木棍路线，才相对安全；游客真想去无人区，必须坐气垫船或超大轮子的水陆两用车，普通车随时可能掉进冰缝；这几年冬天越来越暖，贝加尔湖的冰面不稳定，冰缝会突然裂开、越来越宽。

 

 
 

