港珠澳大桥｜车藏近150公斤银砖价值数百万 跨境司机闯关断正

即时中国
更新时间：20:26 2026-02-21 HKT
发布时间：20:25 2026-02-21 HKT

港珠澳大桥珠海口岸近日揭发一宗大型走私贵金属案。一名粤港两地牌司机，涉嫌利用私家车暗格，藏匿5块、总重近150公斤的纯银砖，企图偷运入境内地转售图利，最终被拱北海关人员当场识破，人赃并获。

车尾厢隔音棉有暗格

事发在当日晚上约8时，涉事粤港两地牌私家车经港珠澳大桥驶入珠海公路口岸时，海关人员透过X光机检查，发现车辆影像有可疑。关员随即截停车辆作进一步人工检查。

相关新闻：文锦渡口岸｜货车油箱暗格起获9银砖 重134kg价值近¥430万

相关新闻：罗湖海关｜背包藏3支总值¥10万红酒 男水货客过X光机断正

经仔细搜查后，关员在车辆后座与车尾厢之间的隔音棉下方一个夹层格内，起出5块用黑色胶袋包裹的银砖，总重高达148.7公斤。经专业机构鉴定后，证实该批银砖为纯度高达千分之999的足银。按截稿时市价估算，该批银砖总值超过316万港元。

涉案司机被捕后，对其走私行为直认不讳，并承认企图将该批银砖偷运到内地转售获利。

拱北海关已就案件展开调查，并重申任何以藏匿方式逃避海关监管、运输应税货品的行为均属走私，情节严重可被追究刑事责任，呼吁跨境司机切勿以身试法。
 

