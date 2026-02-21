绝世好老板｜四川火锅店新春4日狂赚¥34万 盈利全数派员工

四川遂宁一间连锁火锅店的老板因其「绝世好老板」作风而爆红。他连续第四年，将新春期间的盈利全数分派给员工，虽然内地餐饮业竞争激烈，今年亦「加码」将3日收入增至4日，豪派近34万元（人民币，下同）花红，以慰劳员工在佳节期间的辛劳。

店长分近万五 清洁阿姐都有$1400

该火锅店老板黄厚明宣布，将旗下6间分店由年三十至年初三，合共4日的全部利润33.9万元，全数分给140多名员工。当中分得最多的店长，获派14860元；有侍应最高亦分到4865元；即使是分得最少的清洁阿姐，亦有1447元「利是」，人人有份，皆大欢喜。

黄厚明受访时坦言，自己创业前亦做过四年侍应、传菜员，深明前线员工的辛酸，尤其新春期间需牺牲与家人团聚的时间，工作量亦倍增，故萌生「分钱」想法，补偿员工的付出。他忆述，今年初二回到店中帮手，发现员工每日平均要做过百张枱，工作强度极高，「这是他们理应得到的。」

虽然餐饮业竞争激烈，今年生意难做，已关闭两间分店，总花红金额亦比去年50多万少，但黄厚明仍坚持「派钱」传统，更主动增加派发日数。他解释，去年为吸客推出更多优惠，令利润减少，但强调：「员工好，顾客好，生意才会更好。」

据悉，黄老板平日福利亦相当不俗，设有「孝顺金」鼓励员工行孝。他更透露，下一步目标是希望为前线员工争取「一周双休」，待遇看齐其开设的火锅底料厂，务求全面改善员工福利。

