Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海父子东北堕冰窿 「趴地」救人英雄身份曝光｜有片

即时中国
更新时间：16:36 2026-02-20 HKT
发布时间：16:36 2026-02-20 HKT

新年期间，吉林长春发生惊险意外。一对来自上海的父子游客，周六（17日）在南湖公园冰面行走时，冰层突然爆裂，双双堕入冰冷的湖水中。危急关头，一名正在休假的武警战士奋不顾身，匍匐在薄冰上，成功将两人救起，并留下一句：「我是军人，无时间犹豫！」

「人叠人」趴冰施救

事发于大年初一上午约11时，来自上海的顾先生一家九口正在长春南湖公园游玩。当顾先生踏上冰面时，脚下冰层突然碎裂，整个人直堕冰窿。其父亲情急之下上前救助，亦一同堕湖，情况极度危急。

相关新闻：母女新疆冰河拍照落水险死 救人勇向导衣著成焦点︱有片

正在休假的武警战士刘宇镇目击险情，毫不犹豫即刻上前。面对不断开裂的冰面，他喝令家属切勿靠近，并迅速以「趴地」姿势，分散身体重量，匍匐前进至冰窿边缘，再奋力将已冻僵的父子拉出。整个救援过程仅历时约两分多钟。

堕湖父子获救后，对这位「救命英雄」再三致谢。刘宇镇仅低调回应：「群众遇到危险，军人就应该冲上去，这是我的本份。」

据悉，救人英雄刘宇镇于2018年入伍，现为武警吉林总队四平支队中士。入伍以来，他训练刻苦，多次圆满完成任务，是部队中的出色战士。

公园冰上活动全面叫停

事后，长春市南湖公园管理处发出紧急通知，指湖面冰层已不具备安全条件。自2月19日起，公园所有冰上项目已全面关闭，并严禁任何市民及游客再上冰或穿越冰面，以防意外再生。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
6小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
8小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
6小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
21小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
4小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
2026-02-19 17:27 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
2026-02-19 15:48 HKT
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
9小时前
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家分享催运中奖心得
04:17
星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家 分享催运中奖心得
申诉热话
9小时前