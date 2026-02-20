上海父子东北堕冰窿 「趴地」救人英雄身份曝光｜有片

新年期间，吉林长春发生惊险意外。一对来自上海的父子游客，周六（17日）在南湖公园冰面行走时，冰层突然爆裂，双双堕入冰冷的湖水中。危急关头，一名正在休假的武警战士奋不顾身，匍匐在薄冰上，成功将两人救起，并留下一句：「我是军人，无时间犹豫！」

「人叠人」趴冰施救

事发于大年初一上午约11时，来自上海的顾先生一家九口正在长春南湖公园游玩。当顾先生踏上冰面时，脚下冰层突然碎裂，整个人直堕冰窿。其父亲情急之下上前救助，亦一同堕湖，情况极度危急。

相关新闻：母女新疆冰河拍照落水险死 救人勇向导衣著成焦点︱有片

正在休假的武警战士刘宇镇目击险情，毫不犹豫即刻上前。面对不断开裂的冰面，他喝令家属切勿靠近，并迅速以「趴地」姿势，分散身体重量，匍匐前进至冰窿边缘，再奋力将已冻僵的父子拉出。整个救援过程仅历时约两分多钟。

堕湖父子获救后，对这位「救命英雄」再三致谢。刘宇镇仅低调回应：「群众遇到危险，军人就应该冲上去，这是我的本份。」

据悉，救人英雄刘宇镇于2018年入伍，现为武警吉林总队四平支队中士。入伍以来，他训练刻苦，多次圆满完成任务，是部队中的出色战士。

公园冰上活动全面叫停

事后，长春市南湖公园管理处发出紧急通知，指湖面冰层已不具备安全条件。自2月19日起，公园所有冰上项目已全面关闭，并严禁任何市民及游客再上冰或穿越冰面，以防意外再生。