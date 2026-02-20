机械人春晚4亿烧钱骚表面风光 专家警示产业泡沫危机

今年央视春晚大骚机械人科技，上演连场武术、歌舞表演，场面震撼。然而，风光背后，有分析直指，这场每间公司耗资近亿元的「表演赛」，正揭示中国人形机械人产业「雷声大，雨点小」、商业化落地困难重重，甚至潜藏泡沫爆破的巨大危机。

搬运效率仅如真人三成

据内地《财经》杂志披露，参与今届春晚的宇树科技、银河通用等四间机械人公司，每家投入金额接近一亿元人民币。虽然成功为相关股民打下强心剂，但业界普遍认为，这只是一场「高成本的注意力竞争」。

有分析指出，机械人产业正面临三大现实问题：现金流、规模化验证及客户信任。事实上，目前真正进入工厂执行任务的机械人极少，即使是简单的搬运工作，其效率亦只有人类的三至四成。许多商家仅以低价租用作招徕顾客的「噱头」，距离成熟的商业模式仍有漫漫长路。

单靠政府撑起尚无法商业化

报道引述《经济学人》指，中国虽已是全球机械人的生产主力，去年出货量占全球绝大多数，但最大买家却是地方政府。若私人市场未能接轨，单靠政府采购，一旦政策转变，上千间制造商及供应商或会面临倒闭。

智库「智源研究院」院长王仲远去年已警告，若在未建立稳定应用场景前便过度扩张产能，市场热情恐迅速降温，人形机械人泡沫可能提前爆破。

有评论将其与新能源汽车产业类比，指电动车从国家项目到市场普及，足足走过30年。机械人产业好可能要走一条类似的长路，难以一步登天，由「咿呀学步」直接跨越到「急速奔跑」。