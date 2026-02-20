Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五代同堂｜河南104岁人瑞近百子孙磕头拜年 场面温馨感人

即时中国
更新时间：11:00 2026-02-20 HKT
发布时间：11:15 2026-02-20 HKT

农历新年家家户户庆团圆，在河南省驻马店市，一场盛大的家族拜年仪式温暖了无数人的心。当地平舆县杨埠镇的蔡氏家族近百名后代，于正月初一齐聚一堂，向家中104岁的大家长蔡潘氏老婆婆磕头拜年，场面热闹非凡，尽显家族凝聚力。

中医世家养生有道

这位出生于1921年的百岁人瑞——蔡潘氏婆婆，一生含辛茹苦养育了七名子女。如今，她最大的女儿已高龄83岁，最小的儿子蔡德亮也已年过六旬。在拜年影片中，从白发苍苍的长者到尚在襁褓的婴孩，蔡家五代子孙依辈分长幼有序，虔诚地向老长辈行跪拜礼，表达敬意与新春祝福。

相关新闻：中国风︱外籍游客农历年订来华机票增4倍 欧美客入乡包饺子做汤圆

相关新闻：央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌

蔡德亮笑著为母亲整理围巾时说：「俺娘今年104岁，身子骨还硬朗得很，这都是她一辈子守著规矩过日子的福气。」前来道贺的邻里乡亲也纷纷表示，百岁老人加上五代同堂，在村里不仅是稀罕事，更是大家学习的榜样。

这个温馨的画面传开后，感动了无数网友。许多人留言祝福老婆婆身体健康，其中一则热门留言感叹道：「最大的福份，莫过于83岁了，还能开口叫一声『妈』。」

相关新闻：春节档票房破20亿元 《飞驰人生3》领先

蔡潘氏作为中医世家，长寿之道有家族传承和养生智慧，核心在于恪守《黄帝内经》「法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常」的理念，尊重自然规律、规律作息、节制饮食。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
21小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
17小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
19小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
19小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
14小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
16小时前