五代同堂｜河南104岁人瑞近百子孙磕头拜年 场面温馨感人

农历新年家家户户庆团圆，在河南省驻马店市，一场盛大的家族拜年仪式温暖了无数人的心。当地平舆县杨埠镇的蔡氏家族近百名后代，于正月初一齐聚一堂，向家中104岁的大家长蔡潘氏老婆婆磕头拜年，场面热闹非凡，尽显家族凝聚力。

中医世家养生有道

这位出生于1921年的百岁人瑞——蔡潘氏婆婆，一生含辛茹苦养育了七名子女。如今，她最大的女儿已高龄83岁，最小的儿子蔡德亮也已年过六旬。在拜年影片中，从白发苍苍的长者到尚在襁褓的婴孩，蔡家五代子孙依辈分长幼有序，虔诚地向老长辈行跪拜礼，表达敬意与新春祝福。

蔡德亮笑著为母亲整理围巾时说：「俺娘今年104岁，身子骨还硬朗得很，这都是她一辈子守著规矩过日子的福气。」前来道贺的邻里乡亲也纷纷表示，百岁老人加上五代同堂，在村里不仅是稀罕事，更是大家学习的榜样。

这个温馨的画面传开后，感动了无数网友。许多人留言祝福老婆婆身体健康，其中一则热门留言感叹道：「最大的福份，莫过于83岁了，还能开口叫一声『妈』。」

蔡潘氏作为中医世家，长寿之道有家族传承和养生智慧，核心在于恪守《黄帝内经》「法于阴阳，和于术数，饮食有节，起居有常」的理念，尊重自然规律、规律作息、节制饮食。