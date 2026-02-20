中国风︱外籍游客农历年订来华机票增4倍 欧美客入乡包饺子做汤圆

今年春节老外特别多！受赴华免签政策及社交平台吹起「中国风」等因素推动，内地今年春节的入境游订单，比去年同期翻倍，外国人来华机票预订量同比暴涨超4倍，主要来自东南亚及欧洲，也有不少北美客。上海、北京、广州、成都、深圳是最受欢迎的五大城市。老外们不再满足于在中国知名景区打卡留念，而是钟情于走入乡镇老街包饺子、做汤圆，沉浸式感受中国传统春节的魅力。

▍中国组 ▍

新冠疫情期间受封控措施等影响，来华的外国旅客一度锐减，即使2023年解封后，北京等地仍难看到外国人身影。「现在情况明显改变了，」家住北京的小涵（化名）留意到这几年的变化，尤其是今年春节，她发现地铁及商场内多了来京度岁的金发碧眼面孔。

免签「朋友圈」持续扩容

这并不是错觉。春秋旅游的数据显示，今年春节的入境游定单，比去年同期翻了一倍。旅游平台飞猪的数据更直接：最近两周，外国人的春节假期机票预订量，同比增长了4倍还多，其中来自泰国、韩国、马来西亚、越南、新加坡、澳洲等地的预订量靠前。

与往年不同，今年外国游客来中国不满足只玩一个城市，而是首站选择北上广等大城市，然后向内延伸，探索更多中国城市。去哪儿平台上，外国旅客预订国内航线机票覆盖了102个城市，比去年新增了云南腾冲、陕西汉中、新疆阿勒泰、山东日照等目的地。

这股春节来华热潮的背后，是近两年中国免签「朋友圈」持续扩容，加上大年初一对加拿大、英国免签后已达50个。

除了政策因素外，在网络传播呈几何级数增长的助推下，越来越多外国人对中国文化产生浓厚兴趣，也是春节扎堆来华的原因。有外国游客特意到上海豫园参观新春灯会、观看老师傅手工制作汤圆；有的包饺子、贴春联，执笔蘸墨，学写毛笔字。

外国社媒掀「中国风」热潮

《新京报》引述「京骑文化」联合创始人窦俊杰说，越来越多外国人因为在社交平台上刷到一个关于中国的有趣话题或小众文化，便「种草」（激发起兴趣）一场说走就走的中国之旅。「我之前带的一个入境团游览故宫时，就有游客特别要求打卡『石别拉』（清代紫禁城内的防御警报装置）」，还有外国游客逛鼓楼时特意打听火神庙，就是因为曾在网络上刷到过相关的介绍。」