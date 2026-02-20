Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金银狂潮｜安徽网友「贪吃」买零食 意外抽中10g金牌

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-20 HKT
发布时间：07:30 2026-02-20 HKT

购买零食竟然能中大奖！近日，中国连锁零食品牌「零食很忙」的春节促销活动成为社交媒体上的热门话题。来自江西、安徽、湖北等地的多位民众，在消费购物后，竟意外抽中价值不菲的10克金牌，这些接连诞生的「锦鲤」（幸运儿）经验，引发了网友的广泛关注与羡慕。

幸运儿全国仅十名

其中一位来自安徽的中奖者兴奋地分享，她当时只是嘴馋想买些零食，消费百余元，结帐时经店员提醒才顺手参加抽奖，没想到竟一抽即中。她表示，这完全是意料之外的好运，自己也是第一次抽中这么大的奖。

以周大福网站2月19日金卖出价，约HK$1,491.09/克计算，10克金牌约值14910港元。

内地媒体向「零食很忙」官方客服查证，证实该抽奖活动属实。客服人员表示，这是品牌为回馈会员推出的春节系列活动，奖品丰富，除了最大奖金牌外，还包括纪念金钞、iPhone、扫地机械人等。

据了解，这项抽出10克金牌的活动自1月26日持续至2月22日，消费者单次消费满58元人民币即可参与，全国共计10份。此外，会员还可用积分参与另一项抽奖，有机会获得2.5克足金纪念票，全国共有4份。官方提醒，不同活动规则各异，所有奖品将以邮寄方式发放，中奖者需及时填写收货资讯。   
 

