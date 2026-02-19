Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春节档票房破20亿元 《飞驰人生3》领先

即时中国
更新时间：09:00 2026-02-19 HKT
发布时间：09:00 2026-02-19 HKT

据灯塔专业版数据，截至昨天下午15时39分，内地2026年春节档（2月15日至2月23日）档期总票房（包括预售）突破20亿元（人民币，下同），其中赛车主题电影 《飞驰人生3》领跑。

初一刷新单日场次最高纪录

包括《飞驰人生3》、《镖人：风起大漠》、《惊蛰无声》、《星河入梦》、《熊猫计划之部落奇遇记》及《熊出没·年年有熊》等在内，多部新片定档马年春节档，新片包括了喜剧、武侠、剧情、奇幻、动画、悬疑、萌宠等各种类型，被认为可满足不同类型观众的观影需求。文化评论人李言接受中通社采访时表示，相较于前几年喜剧、动画等阖家欢电影比例有所下降，而多了国安、武侠、竞技、科幻等题材。

灯塔专业版数据显示，截至总票房突破20亿元之时，赛车主题电影《飞驰人生3》以9.75亿元票房暂列档期票房榜首位，《惊蛰无声》、《熊出没·年年有熊》、《镖人：风起大漠》及《熊猫计划之部落奇遇记》分列二至五位。《惊蛰无声》由中国国家安全部指导创作，张艺谋首次聚焦国安题材导演电影。

值得一提的是，2026年正月初一（2月17日）中国内地排映场次超56.94万场，大幅刷新中国影史单日场次最高纪录，同时平均票价49.8元较去年同期的51.3元有明显下调。此外，三四线城市贡献了17日全国票房的53.22%，较去年同期大幅增长。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
13小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
20小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
17小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
11小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
蔡楚辉摄
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
5小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
14小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
15小时前
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
14小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT