春节档票房破20亿元 《飞驰人生3》领先

据灯塔专业版数据，截至昨天下午15时39分，内地2026年春节档（2月15日至2月23日）档期总票房（包括预售）突破20亿元（人民币，下同），其中赛车主题电影 《飞驰人生3》领跑。

初一刷新单日场次最高纪录

包括《飞驰人生3》、《镖人：风起大漠》、《惊蛰无声》、《星河入梦》、《熊猫计划之部落奇遇记》及《熊出没·年年有熊》等在内，多部新片定档马年春节档，新片包括了喜剧、武侠、剧情、奇幻、动画、悬疑、萌宠等各种类型，被认为可满足不同类型观众的观影需求。文化评论人李言接受中通社采访时表示，相较于前几年喜剧、动画等阖家欢电影比例有所下降，而多了国安、武侠、竞技、科幻等题材。

灯塔专业版数据显示，截至总票房突破20亿元之时，赛车主题电影《飞驰人生3》以9.75亿元票房暂列档期票房榜首位，《惊蛰无声》、《熊出没·年年有熊》、《镖人：风起大漠》及《熊猫计划之部落奇遇记》分列二至五位。《惊蛰无声》由中国国家安全部指导创作，张艺谋首次聚焦国安题材导演电影。

值得一提的是，2026年正月初一（2月17日）中国内地排映场次超56.94万场，大幅刷新中国影史单日场次最高纪录，同时平均票价49.8元较去年同期的51.3元有明显下调。此外，三四线城市贡献了17日全国票房的53.22%，较去年同期大幅增长。