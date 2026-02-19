特朗普：与习商对台军售 分析指推翻华府承诺

中美领导人2月初通话，国家主席习近平警告美方务必慎重处理对台军售问题。美国总统特朗普周一（16日）被问及中国对于美国对台更多军售的警告时表示，「我和他（习近平）正在谈这事，我们有良好的通话」，美国很快会做出决定。台湾学者揭仲指出，特朗普公开推翻美国行政部门坚持了44年的立场，对日后美台军售造成重大影响。美国学者葛来仪分析，特朗普言论暗示，未来对台军售案的宣布可能延至4月「习特会」之后。

学者料售武延至4月后

特朗普搭乘总统专机「空军一号」返回华府途中接受媒体联访作上述表示。他还表示，「我们和习主席关系很好」，并重申他预计4月访问中国。

特朗普强调与习近平有「良好的通话」。美联社

美国政府去年底宣布总值约111亿美元的大规模对台军售案，这是特朗普2.0第二度宣布对台军售。中美领导人今年2月通话后，英国《金融时报》披露，美国正为台湾汇整一笔包括爱国者系统及其他武器的200亿美元军售，北京方面私下警告，此举可能危及特朗普4月中国之行。



相关新闻：习特通话2小时就台议题施压 学者分析：台湾已被纳入大国谈判筹码

据新华社报道，习近平2月初在通话强调，台湾议题是中美关系中最重要的议题，美方务必慎重处理对台军售；特朗普则表示，重视中方在台湾议题上的关切，任内会保持美中关系稳定。

美国学者葛来仪对中央社表示，特朗普言论暗示他可能会将未来对台军售案的宣布延到习特会之后。她认为，美中目前正在进行的讨论中，可能包括以改变美国对台政策来换取中国在贸易上的让步。

1982年8月，美国曾对台作出六项保证，其中第二项，即为「美国未同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见」。台湾军事专家揭仲指出，特朗普的发言，等于是以现任美国总统的身份，公开推翻美国行政部门坚持了44年的立场。

售爱国者导弹或受影响

揭仲分析，特朗普的谈话对去年底宣布的111亿美元对台军售也许不会太大的影响，但对华府目前正在讨论的出售爱国者导弹等4套系统有可能产生影响。对台军售问题已成为特朗普4月前访华的磋商重点，他认为，届时特朗普会在访华期间，就美国对台军售事宜对北京做出让步。

揭仲担忧，特朗普会承诺任内在军售台湾的「质量」上设限，或任内不再军售台湾，甚至将「与习近平讨论未来对台军售事宜」的谈话进一步文字化，这恐将对台湾的国防安全造成不小的冲击。