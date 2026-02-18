团年饭︱湖南男用《山海经》妖怪造型入馔 女儿：第一次无从入口︱有片

每到农历新年，内地社群平台便有无数网民晒自家的年夜饭，比菜式、比数量、比材料。湖南则有人比创意和造型，仿如把《山海经》内的妖怪奇兽搬上餐桌，就连吃惯父亲的「出位」手工菜的女儿也笑言：「第一次年夜饭无从下口」。

短片两日获逾278万次转发

湖南网民「胡萝卜小文子」在短片平台发布的一条年夜饭影片，成为网络热话，因为，她们家今年的菜式，由其父亲操刀，大菜也多以奇珍异兽做主题。

这桌震惊网络的创意菜，短片上架两天，便获278.7万次转发、125.4万点赞，留言更超越9万条。

虽然，片主未有详细介绍菜式，但有网民则「看图识菜」，自行破译，指这顿年夜饭的独特菜式，分别有「五指山压孙悟空」、「烤鸭老虎」、「牛头鸡身」、「马形鸡」等等。

不过，最怪异的，还是一道「美人鱼」，由于造型太过诡异，片主表示当晚全家人一致反对让这菜式放在餐桌上，要求撤下，并扬言「第一次年夜饭无从下口」。

根据过去报道，这顿创意料理，厨师是岳阳中石油员工胡格林，他在2021年左右，做午饭时突发奇想，将芋头、蘑菇弄成乌龟造形，女儿将牠放上网，大受网民欣赏，自始便开始了他的创意料理之路，不断创出栩栩如生的特别菜式，包括刺猬形状的菠萝饭、小蜜蜂状的甜品、酷似麻将的豆腐，茄子与白菜做出来的「蝉」等。