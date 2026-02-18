Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

诺如病毒？︱宫庙主持疑染病反胃大喷发 赖清德「遇袭」手臂中招︱慎入

即时中国
更新时间：14:10 2026-02-18 HKT
发布时间：14:10 2026-02-18 HKT

台湾领导人赖清德年初二（18日）到台南发福袋期期间，旁边的庙宇主委疑感染诺如病毒不适，反胃作呕大喷发，呕吐物飞溅中赖清德的左臂及衣服。

综合台媒报道，赖清德早上7时抵达台南祀典武庙发放红包福袋。

庙宇主委林培火(右)身体不适突然呕吐，秽物喷洒到赖清德身上。自由时报
当赖清德在听立委陈亨妃致辞时，在其左边的祀典武庙主委林培火突然用手摀住嘴巴，但大量呕吐物仍凌空飞喷，部份溅中赖清德的手臂和衣物上。

活动随即中断，林培火到了后方休息，赖清德也上前察看了解。

赖清德随后致辞时表示，据初步了解，林培火家中有家人感染诺如病毒，林培火可能受到影响，目前健康状况没有大碍。

 

