iPhone︱黑龙江女追查失机两年 沈阳甥舅拾遗不报赔 ¥8500

黑龙江有女子凭不放弃的精神，两年来不断追查遗失的iPhone手机下落，最终成功发现手机已被人带至沈阳使用，由于手机资料已被人删除，经公安调解，获对方赔偿8500元人民币。

苹果官网提供定位线索

黑龙江大庆市肇州县永乐镇女孩小刘，2023年10月1日外出时不慎把手机遗失，由于机内储存大量重要资料，小刘当时便报警求助，但一直未找回。

当时，小刘经苹果官网追查，发现手机未被激活使用，于是先备考，暂时搁置找回手机。

直到2024年8月，小刘再次登录官网查询，发现手机已被激活使用。今年年初，她向手机生产商提交信息查询申请，很快获回复：这部手机已被刷机，目前在辽宁沈阳被人使用，并提供了相关定位与使用线索。

小刘于是将资料向派出所反映，确认手机正被修路工人小李的外甥女使用，经查，当年小李拾到手机，找人清除机内所有资料后，便给了外甥女使用。最终双方在公安调解下，达成赔偿8500元的和解协议。