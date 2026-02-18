Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南吉首禁放烟花 居民 :死气沉沉过大年

即时中国
更新时间：10:22 2026-02-18 HKT
发布时间：10:22 2026-02-18 HKT

湖南吉首市今年突下禁令，不准民众在城内燃放烟花爆竹，遭不少当地居民抱怨，指年味尽失，农历新年过得死气沉沉。网上则流传，部份吉首居民，无视禁令警告，照放烟花炮竹贺岁。

吉首过去每到跨年或农历新年，大量民众也会涌到当地的广场，燃放烟花爆竹，整座城市也被浓烟所笼罩，场面极为壮观，被居民视为迎新年的必备节目。

不过，今年吉首却颁下禁燃令，不准民众如同往年一样在城区内放烟花，燃爆竹，执法人员还在过年前大力巡查，没收违规售卖的烟花。

虽然仍有部份民众，无视禁令，继续在限制区域内，违反规定放烟花迎新年，但整体的燃放规模，已远不及去年。

不少网民留言，批评禁燃令一刀切，令吉首的农历新年气氛大减，没有往昔的热闹年味，「死气沉沉迎新年！」、「今年禁放烟花，没有年味了」、「烟花才是过年的精华，没有烟花，都是白吹」、「冷冷清清的过年，没有年的味道」、「这盛世如你们所愿」、「人气都没有，安静的怕人，偶尔还有电喇叭喊」、「这踏马比殡仪馆都安静」、「吉首现在是一座死城」、「千年的传承就没有了」。

 

