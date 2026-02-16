湖南汉陷「杀猪」赌局 亲戚打牌出千骗近198万元

刚领到数百万元房屋拆迁款的长沙市民唐杰，未曾想自己已成为亲戚眼中的「肥羊」。在亲戚周鹏的精心设计下，他一步步踏入「斗牛」牌局陷阱。牌桌上，所有参与者都是串通好的「猎人」，通过作弊、起哄、抬高赌注等手段，联手对他进行「杀猪」。几场牌局下来，唐杰累计输掉175万余元（人民币，下同，约港币197万多元），最终在无力偿还巨额「赌债」并遭恶意催收后，才幡然醒悟，向警方报案。

骗局精心策划

近日，长沙市望城区人民法院对此案作出一审判决，主犯周鹏、周乐因诈骗罪分别被判处12年及10年有期徒刑。

唐杰与亲戚周鹏得知唐杰获得巨额拆迁款后，深知其打牌容易冲动上头便心生歹念。他伙同周乐，决定设局骗取唐杰的钱财。周鹏一群人在牌局中透过洗牌、标记等手法暗中控制输赢，还找人以偷看牌、换牌等出千方式配合。而且为了让唐杰深陷其中，还招募多名「气氛组」成员在旁敲边鼓，借由切牌、抬高押注等方式刺激唐杰加大注码，使其防不胜防。经调查发现，周鹏在5个月内策画5场赌局，唐杰接连惨败，输额从最初的10万元，一路飙升至单次最高的90余万元，累计输掉175.12万元。

当唐杰无力支付最后一笔巨额「赌债」后，周鹏等人开始撕下伪装，对其进行逼债和骚扰。不堪其扰的唐杰最终将事情告知父母，在家人的提醒下才意识到自己可能遭遇了诈骗，遂报警。

警方查明，周鹏等人每次得手后，会按约定比例瓜分赃款，其中主谋周鹏独占七八成。法院审理后认定，该团伙以非法占有为目的，使用欺诈手段控制赌局输赢，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。

部分须上缴国库

最终，法院判处主犯周鹏有期徒刑12年，并处罚金十六万元；周乐有期徒刑10年，并处罚金十四万元；其余6名「气氛组」成员被判处有期徒刑三年，宣告缓刑，并处罚金。

值得注意的是，因被害人唐杰本身具有赌博意愿，参与赌博行为，其所输钱款属于赌资，故对被告人周鹏该部分违法所得予以追缴，上缴国库（尚未退缴的违法所得89万余元）。

小知识：内地打啤牌、搓麻雀，超过多少钱就算赌博？

在内地，春节期间亲友之间为了娱乐而进行的适度打牌、搓麻雀是在法律允许的范围内的。不过，若是达到「赌资较大」的程度，就构成行政违法，会被处以行政拘留或者罚款。根据各省自行发布的行政处罚裁量权基准，上海市、江苏省、河北省、山东省等是个人赌资在200元以上属于「赌资较大」， 北京市是个人赌资在300元以上，深圳市、青海省、吉林省等是个人赌资在500元以上……各地虽然数额不一。