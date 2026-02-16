Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天宫迎春｜神舟二十一号太空人送上新春祝福 祝祖国兴盛人民安康

更新时间：16:06 2026-02-16 HKT
发布时间：17:00 2026-02-16 HKT

在农历马年春节到来之际，距离地球约400公里的中国「天宫」太空站洋溢著浓厚的年节气氛。神舟二十一号太空人发布影片送上新春祝福，祝祖国兴盛、人民安康。

三人透过天地连线，向全国人民送上来自太空的祝福。

神舟二十一号指令长张陆：「这是我第二次在太空过年，心里多了份从容与牵挂，我们贴春联，挂福字，把太空站装扮得红红火火，年味十足，透过舷窗，遥看祖国大地万家灯火，满是思念与荣光。新春佳节到来之际，祝大家万事顺意、平平安安。」

神舟二十一号太空人亲写春联与「福」字，张贴在核心舱及实验舱内。
神舟二十一号航天员武飞：「马年当有奔马的闯劲，让我们继续为梦想奋斗、为幸福打拼，也祝所有追梦人平安顺遂，日子越过越红火。」

神舟二十一号航天员张洪章：「新的一年，我们会继续策马探苍穹，在浩瀚星河续写新篇，也祝福祖国科技兴盛、人民安康，每一份坚持都有回响。」

张陆、武飞、张洪章：「我们在中国太空站，祝大家马年大吉，阖家幸福、喜乐安康。」

值得一提，此次太空团年饭除了传统饺子外，乘组更首次利用太空「烤箱」成功烤制出蛋糕，实现了中国太空人在轨烘焙的「零的突破」。

自去年10月底进驻以来，神舟二十一号乘组已在轨超百日。即使在节日期间，各项科学实验与值守工作也并未停歇。


 

