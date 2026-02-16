中国观察︱「超级智库」的前世今生

2008年，国际金融海啸爆发。翌年3月，一间名为中国国际经济交流中心（国经中心）的智库成立，创始人是前国务院副总理曾培炎，副理事长和常务理事团队囊括中国政商学界一大批在任和退休的部长级官员、央企老总，前香港中文大学校长刘遵义、商界大老冯国经也曾任副理事长。

国经中心标榜独立于政府，没有国家财政预算拨款，用会员的5亿元人民币会费设立研究基金，彰显公信力和独立性，曾被视为「中国超级智库」，在海内外声名鹊起。但去年5年，国经中心理事长毕井泉（曾任国务院副秘书长、国家食品药品监督管理总局局长）落马。今年1月，国经中心业务主管单位由国家发改委变更为中国社会科学院，中国社科院副秘书长马援兼任中心党委书记。

1月17日，中国社科院在京举行国经中心工作座谈会，院长高翔主持会议并讲话。会议指出，社科院党组将「坚决扛起政治责任」，全面加强国经中心政治建设，「要把纪律建设摆在突出位置，把制度建起来、纪律严起来、规矩立起来」。

座谈会新闻稿字里行间，都显示国经中心在纪律规矩方面出了问题。据财新披露，国经中心之前多年透过承接地方政府课题、提供咨询服务筹集经费过程中，存在一些可能不合规的争议。任职国经中心的一些退休高干，属于中管（中央管理）干部，已经退回了所取费用，不乏数额巨大的情况。

国经中心此次变故，固然是由于官方加强对高级干部的管理，另一方面也因曾培炎掌控十几年之后谢幕，接班的毕井泉又出事，群龙无首。国经中心划归社科院这个意识形态重镇之后，已经不再具备之前标榜的独立性，也标志着这间「超级智库」的式微。

纪晓华