农历新年︱高速免费时段未见车龙 回乡民众付费「避塞」超后悔

内地今年共计9天的春节假期（2月15日至23日），不少民众把握假期回乡度岁。，高速公路将实施七座以下（含七座）小型客车免费通行的政策。今日（15日）凌晨，是春节假期高速公路免费通行的首日，各地已有不少人不急及待驾车上公速回老家。

《极目新闻》报道，昨晚11时30分，已有车辆在汉蔡高速琴台收费站附近等候，待15日0时一过，就会开车踏上回家路。「平时开车回家要2个多小时，凌晨上高速，车辆较少，可提前20、30分钟到家。」惟出城车辆较少。

车辆在收费站前等候入城。

车辆免费使用公速。

一名收费站工作人员表示，今年的高速公路免费通行首日和往年有所不同。出城车辆不到15日0时，均正常有序出城，车流量较少，停靠在入口不远处排队等待0时再上高速的车辆很少。



有不少人预期免路费安排会产生的塞车，不惜照支付路费下出发回老家，岂料却反而遇上塞车。有广东网民表示，2月9日，自己从广东回湖北，在许广高速上遇到了10公里拥堵，导航显示通行时间要7个多小时。还有广东网民表示，自己2月12日下午从深圳出发回贵州，在中阳信高速上遭遇严重堵车，开了差不多10个小时还没离开广东省。

2月14日，潘先生指，当日早上10时，他自己从成都出发，开车前往汉中，在京昆高速广元段上堵了一个半小时，有人下车遛娃、溜狗，有人吃起杯面，「没想到还没放假，路上已经堵车。」