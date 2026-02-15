泰国总理情人节前注册结婚 年轻20岁华裔妻子曾开网红咖啡店

2月13日，59岁的泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul ）与小他20岁的女友塔纳侬正式登记结婚，是阿努廷的第三段婚姻。报道称，当天上午在曼谷都实（Dusit）区办事处高级官员主持下，阿努廷的女儿奈亚巴克和儿子萨拉尼及内政部常务秘书乌西特·桑蓬塔拉特在场见证，两人在家中登记结婚。



阿努廷现年59岁，塔纳农40岁，两人生日都在13日，但月份不同。内地「每日经济新闻」报道，塔纳侬泰南拉廊府的华裔家庭，毕业于国立法政大学。她在拉廊府孟县经营著JaJaa Coffee咖啡馆，如今咖啡馆已成为拉廊的「打卡」地。塔纳侬和阿努廷的爱情故事也源于这间咖啡馆。



报道，阿努廷担任泰国卫生部长时期，曾因为公务出差来到拉廊府，塔纳侬被派往机场接机。两人相识并交往两年后，在2022年正式公开恋情，不时一起出席各种重要活动。



阿努廷1966年出生，祖籍广东，为泰国华裔。他于2023年接受央视访时曾表示：「我是100%的华人后代，我的父母、祖父祖母、外祖父外祖母都来自中国。我在泰国出生，我的中文名字叫陈锡尧，每天在家里也都是说粤语。缘于这种亲切感，每次我见到中国人都很开心，中国也给予了泰国很多方面的帮助。」



阿努廷在美国接受了大学教育，获得工程学学士学位，此后他返回泰国接手家族企业中泰工程与建设公司（Sino-Thai Engineering and Construction），这家公司是泰国最大的建筑公司之一，曼谷机场和泰国国会大厦均由其承建。



阿努廷虽家财万贯，但不时以亲民形象示人。他爱街头小吃，常在社交媒体上分享穿T恤短裤、拿锅铲炒菜的照片，有时亦会吹色士风、弹钢琴，演绎80年代泰国流行曲。