演员扮情侣服务 除夕收费1500元

更新时间：09:04 2026-02-15 HKT
发布时间：09:04 2026-02-15 HKT

春节临近，许多年轻人担心回乡会被父母、亲戚催婚，于是请人假扮情侣服务应运而生。在一个二手交易平台，有商家表示，在各地都可找到接单演员，根据地区不同、日期长短、交通是否便利等报价而不同，除夕当日为1500元一天，页面显示有上百人询价。

交易不受法律保护

专家指此类服务有一定风险。「九派新闻」引述江苏律师滕尚丽说，根据法例，人身不能作为租赁标的，因此相关交易不受法律保护。其次，租友存在人身安全和财产风险，比如双方互不了解，陌生异性独处、同宿、返乡，易发生性侵、猥亵、非法拘禁等风险。

此外，「租赁方」提前付款后，如果对方失联、不履约、中途离场，难以追回钱款。服务完成后，租方如果赖帐、克扣费用，提供服务一方也很难维权。

值得一提的是，父母等亲戚给的红包、见面礼，在法律上视为赠予，若无提前约定，被租方有权不返还。

