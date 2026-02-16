演员扮情侣服务 深圳除夕出租男友收¥3000

春节临近，许多年轻人担心回乡会被父母、亲戚催婚，于是请人假扮情侣服务应运而生。在一个二手交易平台，有商家表示，在各地都可找到接单演员，根据地区不同、日期长短、交通是否便利等报价而不同，除夕当日为1500元一天（人民币，下同），页面显示有上百人询价，而在深圳，除夕当天租「男友」价格达3000元一天，商家强调都是专业的「生活演员」，只拿工资，不会收家人红包。

深圳除夕出租男友收3000人仔。

交易不受法律保护

专家指此类服务有一定风险。「九派新闻」引述江苏律师滕尚丽说，根据法例，人身不能作为租赁标的，因此相关交易不受法律保护。其次，租友存在人身安全和财产风险，比如双方互不了解，陌生异性独处、同宿、返乡，易发生性侵、猥亵、非法拘禁等风险。

此外，「租赁方」提前付款后，如果对方失联、不履约、中途离场，难以追回钱款。服务完成后，租方如果赖帐、克扣费用，提供服务一方也很难维权。

值得一提的是，父母等亲戚给的红包、见面礼，在法律上视为赠予，若无提前约定，被租方有权不返还。