Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

演员扮情侣服务 深圳除夕出租男友收¥3000

即时中国
更新时间：20:26 2026-02-16 HKT
发布时间：20:26 2026-02-16 HKT

春节临近，许多年轻人担心回乡会被父母、亲戚催婚，于是请人假扮情侣服务应运而生。在一个二手交易平台，有商家表示，在各地都可找到接单演员，根据地区不同、日期长短、交通是否便利等报价而不同，除夕当日为1500元一天（人民币，下同），页面显示有上百人询价，而在深圳，除夕当天租「男友」价格达3000元一天，商家强调都是专业的「生活演员」，只拿工资，不会收家人红包。

深圳除夕出租男友收3000人仔。
深圳除夕出租男友收3000人仔。

交易不受法律保护

专家指此类服务有一定风险。「九派新闻」引述江苏律师滕尚丽说，根据法例，人身不能作为租赁标的，因此相关交易不受法律保护。其次，租友存在人身安全和财产风险，比如双方互不了解，陌生异性独处、同宿、返乡，易发生性侵、猥亵、非法拘禁等风险。

此外，「租赁方」提前付款后，如果对方失联、不履约、中途离场，难以追回钱款。服务完成后，租方如果赖帐、克扣费用，提供服务一方也很难维权。

值得一提的是，父母等亲戚给的红包、见面礼，在法律上视为赠予，若无提前约定，被租方有权不返还。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
11小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
时事热话
7小时前
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
7小时前
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
影视圈
4小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
22小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
9小时前
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
突发
3小时前
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
即时中国
7小时前