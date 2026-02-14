Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慕尼黑安全会议｜王毅：日本军国主义阴魂不散

即时中国
更新时间：23:18 2026-02-14 HKT
发布时间：23:18 2026-02-14 HKT

中共中央政治局委员、外交部长王毅14日出席德国慕尼黑安全会议，在「中国专场」发表演讲并回答现场提问，指德国在战后全面清算了纳粹，但日本完全不一样，政要仍络绎不绝参拜供奉甲级战犯的神社，说明日本军国主义阴魂不散。

王毅说，亚洲地区并非一帆风顺、风平浪静，现在要警惕日本最近出现的危险动向。日本现职首相竟然公开声称，台海有事就构成日本可以行使集体自卫权的「存亡危机事态」，这是日本首相战后80年来第一次公开发出这种狂言，直接挑战中国的国家主权，直接挑战台湾已经归还中国的战后国际秩序，直接背弃了日方向中国做出的政治承诺。中国当然不能答应，14亿中国人都不会答应！

王毅表示，今天我们在德国，不妨对日本和欧洲的战后处理做一个比较。德国战后对法西斯进行全面清算，制定禁止宣扬纳粹主义的法律。而日本至今仍然把甲级战犯供奉在神社里，日本政要络绎不绝去顶礼膜拜，把他们奉为「英灵」。这种现象在欧洲不可想象。

王毅强调，日本领导人在台湾问题上的错误言论，暴露了日本侵略殖民台湾的野心未泯、复活军国主义的阴魂不散。日本当年就是以所谓「存亡危机事态」为由，对中国发动侵略。殷鉴不远，不得不察。首先要提醒日本人民，不要再次被极右势力和极端思潮所蒙蔽裹胁。一切爱好和平的国家也要对日本发出警示：如果要走回头路，那是自取灭亡。如果再赌一次，只能败得更快，输得更惨！

