春节团拜会发表讲话 习近平：2026年坚持稳中求进
更新时间：14:30 2026-02-14 HKT
中共中央、国务院14日上午在人民大会堂举行2026年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，代表党中央和国务院，向全国各族人民，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年。
习近平强调，即将过去的蛇年，面对复杂多变的国际国内形势，国家迎难而上，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，「十四五」圆满收官，经济、科技、国防、综合国力跃上新台阶，中国式现代化迈出新的坚实步伐。
习近平强调，只要保持战略定力，一步一个脚印坚定朝前走，一个阶段一个阶段扎实推进，党和国家事业就一定会不断积小胜为大胜，目标一定能实现。
习近平指出，2026年是中国共产党成立105周年，是十五五开局之年。要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高质量发展，保持社会和谐稳定，持之以恒推进全面从严治党，努力实现十五五良好开局。
习近平说，丙午马年希望全国各族人民更加紧密地团结在党中央周围，坚定必胜信心，保持昂扬斗志，在中国式现代化新征程上策马扬鞭、勇往直前，共同开创更加美好的未来。
