Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烟花汇演｜辽宁鞭炮摊起火 民众围观睇足半小时｜有片

即时中国
更新时间：19:00 2026-02-13 HKT
发布时间：19:00 2026-02-13 HKT

辽宁盘锦市长湖新城附近的一处贩售鞭炮、烟花的路边摊日前突发火灾，摊位摆放的爆竹因火势迅速被点燃，形成宛如烟花汇演般的场景。多名民众拍摄影片并分享至网路，引发广泛关注。

据《极目新闻》报道，该事件发生在11日晚间，目击者描述火灾发生后，烟花爆竹燃放持续约半个小时。一位拍摄影片的民众表示：「太长了，得半个小时！」另一名目击者则指出，从发现冒黑烟到消防车抵达现场大约花了17分钟，而消防人员到场后仍有少量烟花爆竹燃烧。

网民热议
网民热议

事发地点位于长湖新城附近的道路旁，周边商家在火灾发生后立即联络警消，消防人员迅速赶赴现场进行灭火。12日上午，多位当地居民和商家，居民透露外界曾误传是运载烟花爆竹的货车失火，但实际起火点为路边的鞭炮摊。

部分居民表示：「就和平时放烟花爆竹一样，没啥影响。」另有居民强调，火灾未造成人员伤亡，灭火工作完成后，他曾到现场查看，确认没有重大损失。

据多名消防人士透露，此次火灾已被妥善处置，事故原因仍在进一步调查中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
5小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
6小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
2026-02-12 18:42 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
3小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
2026-02-12 19:21 HKT
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
10小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
3小时前
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
01:13
廉署拘22人 涉7大厦屋苑大维修贪污 据悉阻截荃湾中心亿元合约批出
突发
1小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
4小时前