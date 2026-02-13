烟花汇演｜辽宁鞭炮摊起火 民众围观睇足半小时｜有片

辽宁盘锦市长湖新城附近的一处贩售鞭炮、烟花的路边摊日前突发火灾，摊位摆放的爆竹因火势迅速被点燃，形成宛如烟花汇演般的场景。多名民众拍摄影片并分享至网路，引发广泛关注。

据《极目新闻》报道，该事件发生在11日晚间，目击者描述火灾发生后，烟花爆竹燃放持续约半个小时。一位拍摄影片的民众表示：「太长了，得半个小时！」另一名目击者则指出，从发现冒黑烟到消防车抵达现场大约花了17分钟，而消防人员到场后仍有少量烟花爆竹燃烧。

网民热议

事发地点位于长湖新城附近的道路旁，周边商家在火灾发生后立即联络警消，消防人员迅速赶赴现场进行灭火。12日上午，多位当地居民和商家，居民透露外界曾误传是运载烟花爆竹的货车失火，但实际起火点为路边的鞭炮摊。

部分居民表示：「就和平时放烟花爆竹一样，没啥影响。」另有居民强调，火灾未造成人员伤亡，灭火工作完成后，他曾到现场查看，确认没有重大损失。

据多名消防人士透露，此次火灾已被妥善处置，事故原因仍在进一步调查中。