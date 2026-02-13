中央领导春节前看望125名元老

春节前夕，国家主席习近平等中共和国家领导人按惯例分别看望或委托有关方面看望了退休元老。今年的「老同志」名单有125人，比去年少5人，这5人均在2025年间去世，包括中央军委原副主席许其亮等。

新华社发布新闻稿「中央领导同志看望老同志」。「老同志」是指卸任的副国级以上职务的「党和国家领导人」。具体按职务级别又分为正国级和副国级，在名单中以「和」字进行区分。

今年名单中共有125名「老同志」，「和」字前面为原国家主席胡锦涛、原国务院总理朱镕基等19位正国级，「和」后面为原副总理田纪云、原国防部部长迟浩田等106位副国级。

去年的「老同志」名单有130人，今年少了5人，原因是其中5人在2025年间去世，包括中央军委原副主席许其亮、全国人大原副委员长王丙干、国务院原副总理邹家华、全国人大原副委员长热地、原国务委员彭珮云。