Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央领导春节前看望125名元老

即时中国
更新时间：17:00 2026-02-13 HKT
发布时间：17:00 2026-02-13 HKT

春节前夕，国家主席习近平等中共和国家领导人按惯例分别看望或委托有关方面看望了退休元老。今年的「老同志」名单有125人，比去年少5人，这5人均在2025年间去世，包括中央军委原副主席许其亮等。

新华社发布新闻稿「中央领导同志看望老同志」。「老同志」是指卸任的副国级以上职务的「党和国家领导人」。具体按职务级别又分为正国级和副国级，在名单中以「和」字进行区分。

今年名单中共有125名「老同志」，「和」字前面为原国家主席胡锦涛、原国务院总理朱镕基等19位正国级，「和」后面为原副总理田纪云、原国防部部长迟浩田等106位副国级。

去年的「老同志」名单有130人，今年少了5人，原因是其中5人在2025年间去世，包括中央军委原副主席许其亮、全国人大原副委员长王丙干、国务院原副总理邹家华、全国人大原副委员长热地、原国务委员彭珮云。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:26
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
4小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
4小时前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
23小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
22小时前
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧
影视圈
9小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
1小时前
融合科技、生活与艺术创意 城大《创新演炼》展览 —— 以创科塑造未来
活动资讯
1小时前
被告李惠玲认抢劫罪判监2年。资料图片
长者提款后遭尾随当街抢走3万元 七旬妇认罪囚2年 官指跟踪1.5小时明显非冲动犯案
社会
6小时前
胡定欣做「跟得夫人」冧老公 《东周刊》直击视后人妻生活 极贤淑到医院接收工叫定外卖
胡定欣做「跟得夫人」冧老公  《东周刊》直击视后人妻生活  极贤淑到医院接收工叫定外卖
即时娱乐
6小时前