Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本扣押一艘中国渔船并逮捕船长 自2022年以来首次

即时中国
更新时间：12:01 2026-02-13 HKT
发布时间：12:00 2026-02-13 HKT

在中日关系持续紧张的背景下，日方在争议海域对中方渔船采取激进行动。

据日本共同社2月13日报道，日本水产厅九州渔业调整事务所当天通报称，12日在长崎县五岛市女岛西南约170公里的海域，日本水产厅以涉嫌无视停船命令并驾船逃逸为由，强行扣押一艘载有11人的中国大陆渔船，并逮捕47岁的中国籍船长。

这是日本水产厅今年首次扣押外国渔船，也是自2022年以来首次针对中国大陆渔船采取此类行动。

报道称，负责在日本周边海域开展登船检查及其他执法行动的日本水产厅，去年扣押了两艘分别来自台湾和韩国的外籍渔船。

日中长期存在多个领土争议，围绕钓鱼岛（日称尖阁诸岛）的摩擦事件屡有发生。去年11月，日本首相高市早苗发表「台湾有事」论触怒北京，中日关系迅速恶化。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
18小时前
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
18小时前
谢贤前女友CoCo因一事看不上谢霆锋 揭开锋菲恋三角谜团 生活富泰贵气打扮衣食无忧
谢贤前女友CoCo因一事看不上谢霆锋 揭开锋菲恋三角谜团 生活富泰贵气打扮衣食无忧
影视圈
4小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
女网红享用野生海鲜误食剧毒「恶魔蟹」 翌日即现严重中毒反应惨死
即时国际
10小时前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
将军澳全新即捞海鲜火锅放题！长者$188无限时任食新鲜鲍鱼/大闸蟹/大头虾/烤生蚝/椰皇/榴梿/车厘子
饮食
22小时前
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
永东巴士限时半价！澳门/香港直通巴$30起 新年出发 周末假期都适用
旅游
2026-02-12 12:12 HKT
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
青海35口家族自驾旅巴云南过年 AA制每人¥2000带百斤米煮饭
即时中国
5小时前
立陶宛总理鲁吉尼涅（Inga Ruginiene）承认当年准台湾在首都设「台湾代表处」的决定太仓促。美联社
台湾代表处或降名「台北」 立陶宛总理认输在冲得太前
两岸热话
20小时前