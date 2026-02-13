日本扣押一艘中国渔船并逮捕船长 自2022年以来首次
更新时间：12:01 2026-02-13 HKT
发布时间：12:00 2026-02-13 HKT
发布时间：12:00 2026-02-13 HKT
在中日关系持续紧张的背景下，日方在争议海域对中方渔船采取激进行动。
据日本共同社2月13日报道，日本水产厅九州渔业调整事务所当天通报称，12日在长崎县五岛市女岛西南约170公里的海域，日本水产厅以涉嫌无视停船命令并驾船逃逸为由，强行扣押一艘载有11人的中国大陆渔船，并逮捕47岁的中国籍船长。
这是日本水产厅今年首次扣押外国渔船，也是自2022年以来首次针对中国大陆渔船采取此类行动。
报道称，负责在日本周边海域开展登船检查及其他执法行动的日本水产厅，去年扣押了两艘分别来自台湾和韩国的外籍渔船。
日中长期存在多个领土争议，围绕钓鱼岛（日称尖阁诸岛）的摩擦事件屡有发生。去年11月，日本首相高市早苗发表「台湾有事」论触怒北京，中日关系迅速恶化。
