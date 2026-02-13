中国观察：慰问全覆盖 稳军心提士气

新春佳节即将来临之际，中央军委主席习近平周二在北京八一大楼以视频方式检查全军战备值班和执行任务情况，慰问有关部队，致以诚挚问候和新春祝福。这是中央军委副主席张又侠、中央军委委员刘振立落马之后，习近平首次检查部队，并且罕见采取视频方式，覆盖各大军兵种，向基层官兵直接喊话，以稳定军心，提振士气。

解放军掀起反腐风暴，中央军委领导层有5人落马，上将凋零，多个战区、军兵种「无主」，部队官兵情绪无可避免出现波动。习近平一身绿色中山装，一口气同来自各军兵种和武警部队的9个单位视频通话，包括：陆军某旅2营、海军安徽舰、空军航空兵某旅、火箭军某旅、军事航天部队某部、网络空间部队某部、信息支援部队某中心、联勤保障部队某仓库、武警部队某支队。

习近平在北京八一大楼以视频方式检查全军战备值班和执行任务情况，亲切慰问有关部队。 新华社

央视新闻联播以近8分钟报道，展现基层部队精神饱满、士气高昂，主官依次向习主席报告战备值班和执行任务情况。「过去的一年很不寻常、很不平凡。」习近平指出，人民军队深入推进政治整训，有效应对各种风险挑战，「在反腐败斗争中经受革命性锻造」。

高级将领集体塌方，习主席这次肯定全军广大官兵「特别是基层官兵坚定听党话、跟党走」，「是完全过得硬、信得过的」，以凝聚军心、稳定部队、鼓舞士气。

值得注意的是，央视画面还首次曝光了南海永暑礁有网络空间部队驻军，标志网络战力量不再局限于内陆，而是嵌入南海岛礁防御体系。

永暑礁是南沙群岛三个大型人工岛之一，拥有高规格飞机跑道。官兵汇报「坚决守好南海前哨」「时刻保持待旦状态」，习近平说，「希望你们继续发扬南沙精神，把担负的任务完成好，特别要把官兵的工作生活统筹好」。

纪晓华