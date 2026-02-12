魔幻重庆︱巫山神女大扶梯投入运作 垂直提升242米如80层楼高
发布时间：22:50 2026-02-12 HKT
山城重庆受地理限制，道路与建筑高低错落，极具立体感，有8D魔幻城市之称。为克服高低落差巨大带来的交通耗时，当地巫山神女大扶梯近日试营运，这个电梯系统由21部扶手电梯、8部升降机、4条自动人行道组成，由地面提升至山顶，垂直高度242米，约80层楼高。
通行时间由1小时缩至20分钟
综合内媒报道，巫山神女大扶梯12日起至16日，免费试运行，供民众体验。神女大道上下段通行时间原本需要1小时，大扶梯运作后，只要20分钟便可以由地面上到山道顶。
巫山神女大扶梯全长905米，超越重庆皇冠大扶梯。它的落成应用，克服了巫山地形高差大、纵向交通不便问题，以立体交通模式，串联起滨江路、博物馆、医院、学校等重要节点。
免费试用结束后，17日起，巫山神女大扶梯将按3元/人次收费。
