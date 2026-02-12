Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春运首周︱中国往返日本航班同比跌49% 三航线全部取消

即时中国
更新时间：21:45 2026-02-12 HKT
发布时间：21:45 2026-02-12 HKT

日本首相高市早苗的「台湾有事」言论，令中关系急冻，中国一再呼吁民众不要到日本旅游的背景下，在春运首周，中国境内往返日本的旅客量比去年春运同期下降约54%。

相关新闻：中日交恶南韩受惠 国人春节假赴韩料达19万

据航班APP「航旅纵横」数据，中国境内往返日本的实际执行航班量比去年春运同期下降约49%。

航线方面，以上海—大阪、上海—名古屋、上海—东京、北京—大阪、南京—大阪等航线的航班量同比下降最多。

而北京—名古屋、南通—大阪、北京—冲绳等航线取消全部航班。

